Hindelooper snackverkoper kan fluiten naar schadevergoeding

De schadeclaim van 128.000 euro die een snackverkoper in Hindeloopen had ingediend bij de gemeente Súdwest-Fryslân, is afgewezen door de Raad van State. De man zegt dat hij door verkeerd handelen van de gemeente inkomsten heeft gemist. In 2010 stond hij als eerste op de wachtlijst voor een van de twee plaatsen voor een snackwagen aan de Havenkade in Hindeloopen. Hij kwam echter niet aan de beurt, ook al had hij de gemeente duidelijk gemaakt dat een ander zich niet aan de vergunning hield.

Pas eind 2011 trok Súdwest-Fryslân de vergunning van deze vrouw in en kwam de man aan de beurt. Die vindt dat de gemeente veel eerder had moeten optreden. De Raad van State is het daar niet mee eens. Die zegt dat de vrouw zich inderdaad niet aan de vergunning hield, maar dat de gemeente niet meteen die vergunning hoefde in te trekken. Súdwest-Fryslân had haar ook een waarschuwing kunnen geven.