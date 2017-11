Nieuwe beheerders voor MFC De Utherne in IJlst

Fokke Rosier en Majanka Faber zijn de nieuwe beheerders van multifunctioneel centrum De Utherne in IJlst. Ze nemen het stokje over van Herman Baudet. De gemeente Súdwest-Fryslân is eigenaar van De Utherne. Die wil alle dorpshuizen en multifunctionele centra zelfstandig maken. Volgens wethouder Durk Stoker was dat in IJlst niet mogelijk.

Fokke Rosier is in IJlst initiatiefnemer van onder andere het karategala en de oltimerrally. Majanka Faber is bestuurslid van Stadsbelang en onder andere organisator van het evenement IJlst in wintersfeer. Op 3 januari maken ze hun plannen bekend voor De Utherne.