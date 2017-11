VIDEO: Le Mistral werkt aan comeback

Tien jaar geleden waren ze een begrip, de Leeuwarder familieband Le Mistral. Een band met een eigen stijl en een eigen geluid. Een grote doorbraak zat er toen niet in, maar nu werken moeder Klafia, vader Frans en zoon Christiaan Span aan hun ‘comeback’. De band speelt eigen werk met een eigenzinnig karakter. Het repertoire bestaat uit alternatieve pop met invloeden uit de rock, blues en jazz.

Succes

Dit jaar bestaan ze 15 jaar en brengen hun zevende album uit. Eerder zongen ze Engelstalig en nadat ze een tijd waren gestopt, zijn ze overgestapt op Nederlandstalig werk. Met het nummer Paradise hadden ze veel succes. "Dat had onze doorbraak kunnen zijn," zegt moeder Klafia. "We speelden soms wel zeven, acht keer op een avond," vult vader Frans aan. "We hadden zelfs beveiliging op een gegeven moment," zegt Klafia.

"Het houdt ons van de straat"

Christiaan (36) is de zoon van Klafia en Frans. Hij is het brein achter de nummers, schrijft en componeert alle nummers. Klafia (73) is de zangeres van Le Mistral. Ze komt uit de klassieke zanghoek en heeft zangles gehad. Frans (77) is de drummer van de band. Mascotte van de band is Danny de hond. "We beleven er veel plezier aan. Het houdt ons van de straat."

Hea! was bij de band thuis waar ze repeteren en de primeur laten horen van het nieuwe nummer Toekomst.