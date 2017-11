Ziekenhuis Nij Smellinghe krijgt vleugel in hal

In de centrale hal van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is woensdag een vleugel in gebruik genomen. Iedereen mag er op spelen. Dat is niet alleen voor de gezelligheid, maar het heeft volgens geestelijk verzorger Ulrike Rinsma ook een grote invloed op patiënten. Mensen met dementie fleuren vaak op wanneer ze muziek horen.

De eerste vrijwilligers hebben zich al gemeld om het muziekinstrument te bespelen. De werkgroep muziek van het ziekenhuis is van plan om optredens te organiseren.

Andere plannen van de werkgroep zijn muziek op de operatiekamers, muziek voor kwetsbare patiënten en muziek op verzoek van de individuele patiënt in bepaalde situaties of bij bijzondere gebeurtenissen. Andere ziekenhuizen hebben goede ervaringen met het gebruik van muziek.