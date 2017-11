Verkiezingen: het loopt nog niet storm

Met opkomstcijfers van bijvoorbeeld ruim 6 procent in Leeuwarden, bijna 9 in Waadhoeke en ruim 8 procent in Súdwest-Fryslân loopt het nog niet storm bij de verkiezingen voor de gemeenteraden van Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.

Sinds woensdagmorgen half acht kunnen de inwoners van de gemeenten die in deze drie gemeenten opgaan hun stem uitbrengen. Er kan nog worden gestemd tot negen uur woensdagavond.

Verslaggever Wytse Vellinga zag op het stembureau in IJlst en sprak met verschillende stemmers. Volgens Herman de Groot van het stembureau is de opkomst altijd wel vrij hoog daar. "Het valt me nu wel iets tegen, ik had wel iets meer verwacht en hoop dat het nog wel toeneemt. Zo'n zestig of zeventig procent moet kunnen, dat halen we anders ook wel in IJlst."