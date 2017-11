Friese kaatsers derde op WK

De Friese kaatsers, die voor Nederland uitkomen op het wereldkampioenschap in Colombia, zijn derde geworden in het internationale spel. Gastland Colombia werd met 6-3 verslagen. In de halve finale werd kansloos met 6-2 verloren van Spanje (Valencia). Een dag eerder was Spanje nog verslagen, maar deze keer was het spel van Nederland veel minder. Tegen Colombia kaatste het team van coach Marten Feenstra weer beter. In het Llargues won Team NL gemakkelijk met 6-0 van Engeland.

Marrit Zeinstra, Miranda Scheffer en Harmke Siegersma plaatsten zich alle drie bij de laatste zestien van het muurkaatsen in het enkelspel.

Het mannendubbel Kees van der Schoot en Tjisse Steenstra won op het onderdeel muurkaatsen de eerste poulewedstrijd van Paraguay.