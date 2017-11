Hettinga: "Europese regels bedreigen busvervoer niet"

Directeur Anne Hettinga van vervoersbedrijf Arriva in Heerenveen ziet de nieuwe Europese regels voor het busvervoer niet als een bedreiging. Vakbond CNV zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de nieuwe regels een directe bedreiging zijn voor de werkgelegenheid en de regionale busdiensten in Nederland.

Niet-rendabele buslijnen worden nu betaald door de opbrengsten van rendabele buslijnen en dat principe komt volgens de vakbond met de nieuwe regels in gevaar. Volgens Hettinga valt dat wel mee omdat de overheid in Nederland het vervoer goed reguleert. Hij heeft er alle vertrouwen in dat met die regels ook het niet-rendabele openbaar vervoer op het platteland blijft behouden.