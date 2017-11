Gebouw voormalige Bornego College in Wolvega wordt gesloopt

Het gebouw van het voormalige Bornego College in Wolvega wordt gesloopt. Twee jaar geleden werd het gebouw aan de Sportlaan nog aangepast om asielzoekers in te huisvesten. De laatste asielzoekers zijn half november weggegaan en er komen geen nieuwe vluchtelingen voor terug. De gemeente heeft gekeken wat ze anders met het gebouw kunnen doen, maar gezien de slechte technische staat is besloten het gebouw begin 2018 te slopen.

Met de woningstichting wordt overlegd of er sociale woningbouw op het terrein kan komen. Bij die besluitvorming wordt ook de buurt betrokken. De afgelopen jaren hebben 24 gezinnen uit vier landen tijdelijk in het gebouw gewoond, in afwachting van een huurwoning.