Kat pist over stempassen heen: twee stemmen verloren

Bij de verkiezingen in de gemeente Littenseradiel zijn twee stemmen verloren gegaan, nadat een kat over de stempassen had gepist. Verslaggever Geert van Tuinen kwam het opmerkelijke verhaal woensdagmorgen tegen in het stemlokaal in de openbare school in Baard. Inwoonster Anke is haar twee stempassen kwijtgeraakt nadat haar demente en incontinente kat Doppert over de post heen piste.

Ze kon de stempassen voor haar en haar partner daarna weggooien. Beiden kunnen nu niet stemmen, want nieuwe stempassen moeten een dag voor de verkiezingen worden aangevraagd.