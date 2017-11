Oponthoud op de A7 door ongelukken

Op twee plekken op de A7 heeft het verkeer woensdagochtend te maken gehad met oponthoud door ongelukken. De A7 bij Frieschepalen was, vanwege een ongeluk met vier auto's, een rijstrook afgesloten. Gevolg was langzaam rijdend verkeer over een lengte van zo'n zes kilometer. Verkeer moest over de vluchtstrook rijden.

Ook op de A7 tussen Oudehaske en Joure kwam langzaam rijdend verkeer voor, daar over een lengte van vier kilometer. Daar was een ongeluk met vijf auto's de oorzaak. Hoe het met de inzittenden van de auto's gaat, is niet bekend.