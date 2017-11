Fryslân Kiest: de herindelingsverkiezingen 2017

Vandaag 22 november is het zover. De inwoners van zeven Friese gemeenten mogen naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Deze gemeenteraadsverkiezingen worden eerder gehouden dan normaal, omdat deze gemeenten binnenkort gaan fuseren tot drie nieuwe gemeenten.

* Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel komen bij de gemeente Leeuwarden

* Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en een deel van Littenseradiel vormen de nieuwe gemeente Waadhoeke

* Súdwest-Fryslân en een deel van Littenseradiel fuseren tot een grotere gemeente Súdwest-Fryslân

Om half acht zijn de deuren van de stembureaus opengegaan.

Wat doet Omrop Fryslân deze dag?

Uiteraard is er in de reguliere programma's aandacht voor de stemdag.

En verder

Vanavond van 19.00 tot 01.00 uur op de radio, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Het programma is van 22.00 tot ongeveer 01.00 uur ook op televisie te zien. Van de prognoses en de eerste uitslagen tot en met de analyses en reacties. Met het programma Fryslân Kiest brengt Omrop Fryslân woensdag 22 november iedereen als eerste op de hoogte over de herindelingsverkiezingen. Met gasten zoals de burgemeesters Hayo Apotheker, Johanneke Liemburg en Gerrit Knol. In de studio ontvangen Andries Bakker en Jan Dirk de Haan vele politieke gasten. Voor drie burgemeesters is het de laatste periode als burgemeester.

In Waadhoeke wordt de verkiezingsavond gehouden in De Doelen in Franeker. Simone Scheffer doet daarvan verslag. In Leeuwarden worden de uitslagen gepresenteerd in Neushoorn, Eric Ennema is daar voor Fryslân Kiest bij. In Súdwest-Fryslân komen alle politieke kopstukken in het voormalige gemeentehuis in IJlst bij elkaar, daar is René Koster bij. Hayo Bootsma is op pad in alle drie gemeenten en doet onder andere verslag vanuit het kleinste stembureau van Fryslân: Skingen-Slappeterp.

Fryslân Kiest

