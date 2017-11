Bond van IJsclubs kan vrijwilligers en geld gebruiken

Op de jaarvergadering van de Bond van IJsclubs, het gewest Fryslân van de KNSB, dinsdagavond in Joure was niet veel vuurwerk. Natuurlijk moet er een winter komen met veel schaatsplezier, maar dat hebben de bestuurders niet in de hand. Trots zijn ze op de Stichting Topschaatsen Fryslân, waar met succes aan talentontwikkeling wordt gedaan. Er zijn ook zorgen bij de bestuurders, bijvoorbeeld over het aantal vrijwilligers. En er zijn geldzorgen. Johannes de Vries uit Grou werd erelid van de Bond.