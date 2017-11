Noorden wil betere behandeling jong dementerenden

Het begeleiden en behandelen van jonge mensen met dementie kan en moet beter. Dat stelden de drie noordelijke Netwerken Dementie op een symposium in Hoogkerk. Landelijk zijn er zo'n 12.000 mensen jonger dan 65 jaar met dementie. In de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen gaat het om circa 1200 mensen.

In het Noorden is er alleen maar een expertisepunt voor deze groep in Assen. Op het symposium is afgesproken dat die kennis veel meer gespreid gaat worden over de drie provincies. In de praktijk moet dat leiden tot een betere informatievoorziening bij organisaties in de eigen regio. Ook komt er een betere dagbesteding voor deze groep patiënten.