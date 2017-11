PvdA Heerenveen wil onderzoek naar invoering basisbaan

De PvdA in de gemeente Heerenveen wil dat het college van b. en w. onderzoekt, of het mogelijk is om de basisbaan in te voeren. Zo'n basisbaan is een ondersteunende baan in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of het beheer, en wordt betaald door de overheid met uitkeringsgeld.

Volgens de PvdA kan Heerenveen met de invoering van de basisbaan veel mensen, die in de bijstand zitten, helpen. Deze groep wordt steeds groter in de gemeente. Vacatures, waar instellingen geen geld voor hebben, kunnen met de invoering van de basisbaan ingevuld worden tegen minimumloon. Het verschil tussen de bijstand en het minimumloon moet de gemeente bijbetalen.

''Het is een mooi plan, waarbij we werkelijk wat zouden kunnen doen voor mensen die nu moeilijk aan een baan kunnen komen, en veelal in uitzichtloze situaties zitten'', zegt PvdA raadslid Elly Bijlsma.