Isabelle Diks benoemd als voorzitter Kamercommissie

Isabelle Diks is voor deze kabinetsperiode benoemd als voorzitter van de vaste kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. Diks zit sinds 23 maart voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Daar houdt ze zich vooral bezig met buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking en defensie. Op Twitter schrijft Diks dat ze het voorzitterschap een eer vindt.

In 2008 zat Diks, als vervanger van Mariko Peters, ook al in de Kamer. Voordat ze naar de Tweede Kamer ging, was ze negen jaar lang wethouder in de gemeente Leeuwarden.