Comenius-locatie Zamenhof in Leeuwarden heeft een gouden Schoolkantine Schaal gewonnen. De school heeft de schaal verdiend met de gezonde inrichting van de kantine. Het assortiment bestaat voor 80 procent uit gezonde producten, die allemaal door de leerlingen van het praktijkonderwijs worden klaargemaakt. In de gezonde kantine wordt ook het drinken van water gestimuleerd, omdat in frisdranken veel suiker zit.

De Gezonde Kantine is een langlopend project van het Voedingscentrum.