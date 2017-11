Oud-burgemeester Vlieland Rob van der Mark (71) overleden

Rob van der Mark, oud-burgemeester van Vlieland, is afgelopen weekeinde overleden. Van der Mark was burgemeester op Vlieland van 1993 tot 2005. Daarvoor was hij acht jaar wethouder voor de PvdA in Lelystad. Het zat niet altijd mee voor Van der Mark op Vlieland. In de laatste maanden van zijn ambtstermijn lag hij nog onder vuur, nadat het volledige politieteam van het eiland naar de vaste wal werd overgeplaatst. Van der Mark is 71 jaar oud geworden.