Reizigerspanel besluit: nieuwe Arriva-treinen worden groen

De nieuwe treinen worden groen van kleur. Het reizigerspanel, dat mee is naar de fabrikant in Zwitserland, heeft dat besloten. Het type stoel in de trein blijft onveranderd. Verder komt er een stilte/werkcoupé en een werkcoupé met twee hoekjes, waar de stoelen tegenover elkaar staan met een grote tafel ertussenin. In zo'n werkcoupé mag wel worden gepraat. In de stiltecoupé niet.

In de gewone coupés staan de stoelen straks aan de ene kant van het gangpad allemaal naar voren gericht, en aan de andere kant allemaal naar achteren gericht. In het midden van de trein komt een AED-apparaat te hangen. Volgens directeur Anne Hettinga van Arriva worden de adviezen van het reizerspanel opgevolgd. De vervoersorganisatie en het provinciebestuur hebben dat afgesproken.