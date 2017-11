Tresoar wil universiteitsbibliotheek van Fryslân worden

Historisch centrum Tresoar in Leeuwarden wil zich ontwikkelen tot universiteitsbibliotheek van Fryslân. Tresoar gaat collecties aanleggen en uitbreiden met informatie die van belang is voor studenten. Dat wordt onder andere gedaan voor de nieuwe studenten van de University Campus Fryslân, die zich in het Beursgebouw in Leeuwarden gaat vestigen. Tresoar zal zich spiegelen aan het voorbeeld van de grote Universiteitsbibliotheek in Groningen.

Om het aantrekkelijk te maken voor jongeren wil Tresoar de openingstijden verruimen. Nu is het historisch centrum nog geopend tot 22.00 uur 's avonds, maar dat moet 00.00 uur worden. Ook in het weekeinde wil Tresoar open zijn. ''Dan kunnen studenten in een keer door naar de kroeg'', zegt Bert Looper van Tresoar.