Orxmastate in Menaam wordt gedeeltelijk gesloopt

Een deel van appartementencomplex Orxmastate in Menaam wordt afgebroken. Het gaat om het dienstencentrum en de naastliggende achttien appartementen. In het dienstencentrum zit onder andere een grote keuken, die eerder werd gebruikt door een maaltijdvoorzieningsbedrijf. De achttien appartementen staan voor het grootste gedeelte leeg, omdat ze zijn verouderd. De eigenaar van het appartementencomplex heeft inmiddels een sloopvergunning aangevraagd. De huisarts, die ook in het dienstencentrum zit, verhuist naar het deel van Orxmastate dat blijft staan. Wat er op de plaats van het afgebroken gedeelte komt, is nog niet bekend.