VIDEO: Legale wietteelt, goed idee of niet?

Is het wel zo'n goed idee om als gemeente mee te doen aan het experiment voor de legale wietteelt? De gemeente Leeuwarden lobbyt al jaren voor een experiment, en dit lijkt steeds dichterbij te komen. De nieuwe regering wil in tien gemeenten proberen of het kweken van wiet legaal kan worden. Maar bij veel coffeeshops zijn twijfels, en de VVD in Leeuwarden vindt het experiment in hun stad helemaal geen goed idee. Gerrit Jan te Bloemendal van coffeeshop De Os in Leeuwarden en Harry Bevels van de VVD in Leeuwarden discussiëren in Fryslân Hjoed over de kwestie.