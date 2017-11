Omrop TIP: Pamietamy, wij herinneren

In voorbereiding op het Wereld Muziek Concours laat muziekvereniging CMV Excelsior uit Grijpskerk een op de documentairefilm Shoah (1985) geïnspireerd muziekstuk componeren. Stukje bij beetje worden componist, dirigent en leden van het orkest gegrepen door het onderliggende verhaal.

Het verhaal gaat over een van de paar Joodse overlevenden van het vernietigingskamp Chelmno in Polen. De muziek vertelt het verhaal dat groter is dan dat het fanfareorkest uit Grijpskerk kan bevatten: de onbegrijpelijke vernietiging van de Joden.

De manier waarop verschillende kunstdisciplines door amateurs en leerlingen worden ingezet om uiting te geven aan de eigen verwerkingen van het beladen verleden, steunt dit verhaal. De Fryslân DOK 'Pamietamy, wij herinneren' is gemaakt door filmmaker Anne van Slageren, en is ontstaan uit een coproductie van Stichting Beeldlijn Groningen en Omrop DOK.

De Fryslân DOK-documentaire 'Pamietamy, wij herinneren' is op zondag 26 november om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 ieder uur bij Omrop Fryslân op televisie te zien.