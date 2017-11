VIDEO: VVD, PvdA of toch een lokale partij? School stemt

Het leeft misschien nog niet bij iedereen, maar woensdag is het toch zover voor zeven Friese gemeenten: de gemeentelijke herindelingsverkiezingen. De mensen in Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Het Bildt, Franekeradeel en Súdwest-Fryslân mogen dan hun nieuwe gemeenteraad kiezen. Op het Anna Maria van Schurmancollege in Franeker was het dinsdag al zover: de scholieren mochten er voor de schijn stemmen. Met een speciale stemwijzer konden de kinderen uitzoeken welke partij het beste bij hen past. En de uitslag was duidelijk...