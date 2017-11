Niet meer inspraak voor partijen over gaswinning Noordzee

De Tweede Kamerfractie van Groen Links is zwaar teleurgesteld in minister Wiebes en de Tweede Kamer. De partij had twee moties ingediend om meer inspraak voor gemeenten en organisaties te krijgen in de besluitvormingsprocessen van de gasboringen op de Noordzee. De gemeente Schiermonnikoog zou bijvoorbeeld moeten kunnen meepraten over de kwestie, vindt de partij. Beide moties hierover werden echter door de Kamer weggestemd. Liesbeth van Tongeren, woordvoerder van Groen Links, zegt dat ze zeer teleurgesteld is in de minister.