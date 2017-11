Bij een ongeluk op de Uterwei in Surhuizum is dinsdagmiddag een automobilist gewond geraakt. Een auto belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en botste daarna tegen een boom. De auto die er achter reed, botste daarna tegen die auto. Beide bestuurders zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Een van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.