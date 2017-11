De Fryske Marren app niet bekend genoeg

Het gros van de inwoners van de gemeente De Fryske Marren weet niet dat de gemeente een eigen app heeft. Dat is een van de resultaten van een onderzoek van de gemeente. Het ging deze keer over de digitale dienstverlening, zo'n 900 mensen deden aan het onderzoek mee. Een vijfde deel van deze mensen hebben de app op de telefoon gezet, zij gebruiken die met name om de openingstijden, nieuwsberichten en de afvalkalender op te zoeken. Reden om de app niet te installeren is dat de mensen de informatie op een andere manier opzoeken of het nut er niet van inzien. De website is door meer dan de helft van de mensen bekeken en werd beoordeeld met een 7,1.