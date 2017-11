Victoria's Secret: maanden werk voor minuut op de catwalk

Sanne Vloet uit Donkerbroek heeft hem maandag gelopen: de Victoria's Secret Fashion Show. Voor de derde keer mocht de Friezinne dé beroemde show lopen. En dat is toch wel een hele eer, als je over die beroemde catwalk mag paraderen. Doutzen deed het jarenlang....maar ook deze vrouw kan er wat van. Ze is nu nog in Shanghai, waar de show is opgenomen, maar Femde de Walle kon haar dinsdag in haar programma De Middei fan Fryslân aan de telefoon krijgen.

"Het is eigenlijk een hele opluchting dat de show voorbij is, maar het is ook een heel fijn gevoel." Zo kijkt Sanne terug op de show van maandag."We hebben hier maandenlang naartoe gewerkt, dus we hebben wel echt een topavond gehad, en ik ben heel blij." Het Friese topmodel mocht één lingeriesetje showen met bijzondere 'Angelwings' oftewel engelenvleugels erbij. "Ik zat in het segment van de godinnen. Hiervoor had ik een mooi lingeriesetje aan met een soort blauw godinnenjurkje, daarnaast kreeg ik er gouden vleugels bij. Deze waren gemaakt met allemaal gouden blaadjes en gouden vogeltjes. Het hele gevaarte was gemaakt van metaal, dus het was echt wel een groot kunstwerk."

Maanden werk, minuutje op de catwalk

Het godinnensetje was voor Sanne de enige outfit van de avond. Hierdoor was ze eigenlijk maar voor korte tijd op de catwalk te zien, wat natuurlijk wel wat vreemd is, vooral als je bedenkt hoeveel moeite en werk het voor de modellen en organisatie is om zo'n show op te zetten. "We zijn er maanden voor aan het werk, en we gaan helemaal naar Shanghai toe." Vertelt Sanne: "Hele dagen zijn we ermee bezig: interviews enzo. En dan is de tijd op de runway niet heel lang. Het zijn eigenlijk maar een paar minuten dat je daadwerkelijk 'on stage' bent, dus de tijd vliegt voorbij. Na de show denk je ook vaak 'oh is dit het?'. Maar zelfs voor die paar minuten is het zeker de moeite waard."

Uitrusten

Na de Victoria's Secret show heeft Sanne nog een aantal interviews en andere zaken te regelen in China. Daarna vliegt het model uit Donkerbroek weer terug naar New York, waar ze op dit moment woont. Even goed uitrusten, en misschien ook alweer voorbereiden op nieuwe klussen. Want zo'n wereldberoemde show levert natuurlijk ook veel extra aandacht en mogelijk extra werk op. "Over het algemeen merk je wel dat je meer opdrachten krijgt na zo'n show. Andere opdrachten zien veel mensen niet, maar dit zien ze overal ter wereld."

Sanne Vloet en de andere Victoria's Secret Angels zijn in de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 november te zien op Net5.