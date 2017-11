Bij een botsing tussen twee personenauto's op Het Kiemke in Gorredijk is dinsdagmiddag een vrouw van 56 jaar uit Lippenhuizen om het leven gekomen. De andere chauffeur, een man van 57 jaar uit de gemeente Heerenveen, raakte lichtgewond. De politie onderzoekt het ongeluk en is ook op zoek naar getuigen. Wie iets heeft gezien, wordt verzocht dat door te geven aan de politie via 0900-8844.