Bij een botsing tussen twee personenauto's op It Kiemke in Gorredijk zijn dinsdagmiddag twee mensen gewond geraakt. De toestand van het ene slachtoffer is zorgelijk, aldus de politie. De andere persoon is lichtgewond geraakt en is meegegaan naar het politiebureau, om een verklaring af te leggen. De hulpdiensten waren met meerdere ambulances aanwezig om de slachtoffers te behandelen. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend.