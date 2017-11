Minister overlegt met gemeenten over demonstratierecht

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zal met gemeenten in gesprek over het demonstratierecht. Al is ze wel van mening dat demonstraties niet te snel worden verboden door lokale autoriteiten. Kamerlid Kuzu van Denk vroeg dinsdagmiddag opheldering over het verbod op de demonstratie van de tegenstanders van Zwarte Piet in Dokkum, afgelopen zaterdag bij de intocht van Sinterklaas.

De minister zegt dat ze het recht op demonstreren maximaal zal beschermen en er wordt in grote steden ook veel gebruik van gemaakt. Toch gaat ze in gesprek met de gemeenten over of het demonstratierecht niet te snel wordt beperkt, zegde ze toe aan de Kamer.