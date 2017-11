400 medewerkers voeren actie voor De Friesland

Zo'n 400 medewerkers van zorgverzekeraar De Friesland zijn dinsdag in actie gekomen tegen de plannen van moederbedrijf Achmea om De Friesland samen te voegen met Zilveren Kruis. De medewerkers kwamen rond het middaguur naar buiten om daar met z'n allen een petitie te tekenen. Deze is aangeboden aan directeur Bert van der Hoek.

"Bizar"

Door de plannen van De Friesland is veel onrust ontstaan onder het personeel. Volgens Annelies Bontjer van FNV Finance is het grootste punt van zorg bij de medewerkers een mogelijk verlies van arbeidsplaatsen. "Als je overgenomen wordt door een ander bedrijf, zoals Zilveren Kruis, dan zijn er veel functies met dezelfde inhoud, dus dan komt veel werkgelegenheid te vervallen," zo vertelt ze. "Daarnaast is men hier trots op hun werk, ze doen hier goed werk. Er komt nog bij dat hier beloofd is dat De Friesland Zorgverzekeraar zelfstandig mocht doorgaan, dus het is heel bizar dat een aantal weken na de redding van FBTO dan ineens het bericht komt van Achmea dat De Friesland Zorgverzekeraar moet worden gefuseerd met Zilveren Kruis."

Mogelijk hardere acties

In de petitie staat dat de medewerkers en de bond wensen dat De Friesland zelfstandig mag blijven. Het is het begin van een mogelijke actieperiode. "Wij geven nu een vriendelijk advies om De Friesland zelfstandig door te laten gaan. We gaan er binnenkort weer over praten, maar medewerkers geven hier nu even goed aan wat ze vinden." Hardere acties worden door Bontjer van het FNV niet uitgesloten.

Besluitvorming

Directeur Bert van der Hoek kwam net voor één uur naar buiten, om in de regen de petitie in ontvangst te nemen: "Wat wij hier zien tekent de medewerkers van De Friesland: betrokken tot en met." zo begon hij zijn toespraak complimenteus. "Wij nemen ons werkgeversschap zeer serieus, dat hebben we altijd gedaan en dat blijven we doen. We hebben net dit advies gekregen en natuurlijk gaan wij dat advies uitermate serieus nemen en meenemen in de verdere besluitvorming."