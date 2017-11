Valpartijen ouderen: vaak drank in het spel

Verslavingszorg Noord-Nederland trekt aan de bel over het toenemende aantal valpartijen onder ouderen. De laatste vijf jaar is het aantal valpartijen met dodelijke afloop met 60 procent toegenomen. Het gaat jaarlijks om zo'n 100.000 valpartijen. In veel gevallen is er alcohol in het spel. Het drinken van alcohol is onder ouderen flink gestegen. Ze hebben meer vrije tijd, meer geld te besteden en voelen zich vaker eenzaam.

Bovendien heeft alcohol meer effect op ouderen. Dat wordt volgens Verslavingszorg enorm onderschat. Om hier meer aandacht voor te vragen, houdt de organisatie komende donderdagavond een gratis webinar, een online seminar. Mensen kunnen hier terecht met vragen en voor tips. Aanmelden kan via de website: vnn.nl/webinar.