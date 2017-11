D66 plaatst 70-kilometerborden op Overijsseselaan

Leden van D66 hebben dinsdagochtend 70-kilometerborden langs de Overijsselselaan in Leeuwarden geplaatst. Op de weg tussen Leeuwarden en Werpsterhoek is 50 kilometer het maximum. De fractie wil met de ludieke actie de discussie over de maximumsnelheid op de weg aanzwengelen.

Volgens D66 zorgt de maximumsnelheid van 50 kilometer voor onduidelijkheid, omdat op andere toegangswegen 70 kilometer het maximum is. Automobilisten houden zich daarom niet aan de 50 kilometer als maximum en rijden door de rode verkeerslichten. Op de laan krijgen bestuurders een groene golf wanneer ze 50 rijden.