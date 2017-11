Dronken meisje van 12 jaar oud naar ziekenhuis gebracht

Een meisje van 12 jaar oud had maandagmiddag in Leeuwarden zoveel drank op dat ze onwel werd en naar het ziekenhuis gebracht moest worden. De politie kreeg rond de klok van twee uur 's middags een melding dat het meisje onwel was geworden bij Achter de Hoven. Ze moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie kon de moeder van het meisje niet bereiken. Het meisje is aangemeld bij de zorginstanties.