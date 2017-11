Sloop afgebrande sporthal Westermar Burgum begint maandag

De sloop van de in begin oktober afgebrande sporthal Westermar in Burgum begint maandag. Volgens de gemeente heeft aannemer Wever Sloopwerken ongeveer 30 dagen nodig. Met de feestdagen ligt het werk stil. Tytsjerkersteradiel waarschuwt dat de werkzaamheden voor overlast kunnen zorgen voor de omwonenden. Er wordt geprobeerd die overlast te beperken. Zo rijden er in de ochtend geen zware vrachtwagens door de straat, op het moment dat kinderen naar school en volwassenen naar hun werk gaan. De sporthal brandde in de nacht van 4 op 5 oktober af. De oorzaak van de brand is niet gevonden.