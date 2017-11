Openbaar Ministerie start onderzoek naar blokkade A7

Er komt een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar het blokkeren van de A7, zaterdag bij de intocht van Sinterklaas. Dat heeft het Openbaar Ministerie juist bekend gemaakt. Bij de blokkade werden drie bussen tegengehouden, met daarin demonstranten tegen een 'zwarte' Zwarte Piet. De demonstranten waren onderweg naar Dokkum. Ze hadden toestemming voor een demonstratie.

Het Openbaar Ministerie zal onderzoeken of de verkeersveiligheid in gevaar gebracht is. Mogelijk moesten de bussen flink remmen. Bovendien ontstond er door de blokkade een file. Het onderzoek is bedoeld om in beeld te brengen wie hebben deelgenomen aan de blokkade en op welke wijze de veiligheid van het verkeer in gevaar is gebracht.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal het OM bepalen of er een strafrechtelijk vervolg komt.