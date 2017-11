Milieuvriendelijk wandelpad in Prinsentuin

In de Prinsentuin in Leeuwarden wordt een circulair wandelpad aangelegd. Het gaat om het al bestaande, en goed gebruikte Wissedwingerpad. Het bestaande pad wordt als fundering gebruikt voor de circulaire grondstoffen die erop komen. De graafmachine waar het werk mee wordt gedaan, is ook milieuvriendelijk. De machine werkt niet op gewone diesel, maar op blauwe diesel. En dat is beter voor het milieu.