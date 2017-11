Motorrijder zwaargewond bij ongeluk Wjelsryp

Een 46-jarige motorrijder uit Mantgum is maandagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk bij Wjelsryp. Het ongeluk was op de kruising van de Westerein met de Suderpolderwei. De 21-jarige automobilist uit de gemeente Súdwest-Fryslân zag de motorrijder niet en reed hem aan. De motorrijder is met verschillende gebroken botten naar het ziekenhuis gebracht. De auto en de motor raakten bij het ongeluk zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf weggehaald.