Schoon winkelen kan in Súdwest-Fryslân

Het winkelend publiek in de gemeente Súdwest-Fryslân boft: zij hebben de luxe om in zeer schone winkelstraten hun inkopen te doen. Dat kan worden geconcludeerd uit de resultaten van de verkiezing van schoonste winkelgebieden van Nederland. Súdwest-Fryslân eindigde in de categorie middelgrote gemeenten op de tweede plaats. De gemeente Veenendaal werd winnaar. Voor de verkiezing zijn 612 winkelgebieden in 88 gemeenten onderzocht. In Súdwest-Fryslân werd gekeken naar de situatie in Sneek, Bolsward en Workum.

De gemeente scoorde met name hoog op inrichting en architectuur. Súdwest-Fryslân ziet de prijs als waardering voor het werk van de eigen reinigingsteams en de vrijwilligers die zich inzetten om het afval op te ruimen. De titels werden maandag bekendgemaakt op het landelijke congres over zwerfafval, georganiseerd door Nederland Schoon.