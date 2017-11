Friese treinreizigers bekijken nieuwe treinen in Zwitserland

Vervoerder Arriva is deze week met een delegatie reizigers uit Fryslân en Groningen in Zwitserland om bij fabrikant Stadler de nieuwe treinen te bekijken. Deze emissievrije treinen rijden over een paar jaar over het spoor in Noord-Nederland. Reizigers kunnen in de fabriek in Zwitserland meepraten over hoe de treinen eruit komen te zien. Het gaat de reizigers met name om de toegankelijkheid van de treinen voor mensen in een rolstoel of met een rollator, en de communicatie in de trein. Het gaat al met al over een order van 170 miljoen euro.