Brug Spannenburg zaterdagnacht buiten gebruik

De brug over het Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg is het komende weekeinde in de nacht van zaterdag op zondag dicht voor alle verkeer op de weg. Rijkswaterstaat voert reparaties uit en daarom staat de brug van 's avonds tien uur tot 's ochtends elf uur open. Het gaat om kleine reparaties aan de betonnen delen van de brug. Het verkeer wordt omgeleid. De routes zijn met gele borden aangegeven. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de reistijd langer wordt en dat de omleiding door de langere afstand niet geschikt is voor fietsers en voetgangers.