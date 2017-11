Twee ongelukken op maandagavond in Fryslân

Maandagavond waren er twee ongelukken in onze provincie. Op De Skieding in Surhuisterveen botste een auto tegen de bomen naast de weg. Bij de botsing raakte een inzittende gewond. De bestuurder had gedronken en is voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. De niet verzekerde auto raakte zwaar beschadigd. Getuigen meldden dat de man snel reed.

Op de A7 bij Beetsterzwaag raakte een auto in een slip en belandde in het water naast de snelweg. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en kwam met de schrik vrij. Zijn auto raakte zwaar beschadigd.