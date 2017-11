Spannende verkiezingen in Leeuwarden

Leeuwarden krijgt woensdag de spannendste verkiezingen in tientallen jaren. In de Friese hoofdstad was de PvdA altijd oppermachtig, maar de sociaal-democraten maken zware tijden mee. Zodoende zijn er verschillende partijen die hopen om nu de grootste partij van Leeuwarden te worden. D66 is een van die partijen; na Groningen en Amsterdam willen de democraten proberen om Leeuwarden te veroveren. Maar er zijn meer partijen met dezelfde ambitie: ook bij het CDA en de VVD zijn er mensen die hopen om de grootste partij te worden.

Er staan dertien partijen op de lijst. Verschillende nieuwkomers, zoals Lijst058 van Otto van der Galiën en de Partij voor de Dieren, gaan ervan uit dat zij de kiesdeler zullen halen. Maandagavond was er een vinnig en levendig debat met de dertien lijsttrekkers in De Harmonie. Er werd gedebatteerd over het festivalbeleid, de bezuinigingen op het sociaal domein, de landbouwpolitiek en Kulturele Haadstêd. De belangstelling voor het debat was groot. Een paar opvallende punten uit het debat: de Partij voor de Dieren wil graag dat alle boerenbedrijven in de gemeente 'biologisch en circulair' worden. Verder willen veel politieke partijen het betaald parkeren op zondag afschaffen en de ChristenUnie wil geen grote festivals als Psy-Fi en Welcome to the Village meer toelaten in recreatiegebied De Groene Ster. Serge Hollander van de VVD liet weten dat zijn partij geen behoefte heeft om met legale wietteelt in Leeuwarden te experimenteren. "Laat andere steden dat maar proberen."

Van de dertien politici kwam Harm Wiersma van de Nederlandse Klokkenluiders Partij het minst aan het woord, maar dat deed hij bewust. "Als je in de politiek zit, moet je goed kunnen luisteren", zei de oud-wereldkampioen dammen. "Bovendien valt het niet mee om je standpunt in 30 seconden naar voren te brengen." De uitslag in Leeuwarden is moeilijk voorspelbaar, want er zijn geen peilingen geweest.