Jong Heerenveen pakt winst tegen Jong Excelsior

De beloften van Sportclub Heerenveen hebben maandagavond een overwinning gepakt tegen Jong Excelsior. Op sportpark Skoatterwâld won Heerenveen met 3-1 van de Rotterdammers. De Heerenveense club kwam op slag van rust op voorsprong door een doelpunt van Henk Veerman. Na de rust zette Jordy Bruijn de 2-0 op het scorebord, maar voor Excelsior schoot El Azzouzi meteen de aansluitingstreffer binnen. Pelle van Amersfoort scoorde in de 63e minuut het beslissende doelpunt voor Sportclub Heerenveen.

Door de winst zijn de beloften van Heerenveen koploper in de competitie. Volgende week dinsdag komt de ploeg van trainer Chris de Wagt weer in actie. Dan spelen ze in de beker tegen Helmond Sport.