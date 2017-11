Debat op school in Franeker over nieuwe gemeente Waadhoeke

Op CSG Anna Maria van Schurman in Franeker werd maandagavond volop gedebatteerd met de toekomstige gemeente Waadhoeke. De school hield namelijk het grote AMS-lijsttrekkersdebat. Leerlingen van de hoogste klassen van de havo en het vmbo-t hadden het debat voorbereid. De lijsttrekkers voelden elkaar aan de tand over onderwerpen die kinderen interessant vinden, maar ook over zaken die belangrijk zijn voor de inwoners van de nieuwe gemeente. De mensen in de zaal konden met hun mobiele telefoon hun mening geven over verschillende stellingen.

De school in Franeker organiseert dinsdag ook nog een verkiezing. Leerlingen van de bovenbouw mogen dan hun stem uitbrengen op een van de zes deelnemende partijen.