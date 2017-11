Regelaars leiden spitsverkeer rondweg Garyp in goede banen

Verkeer op het viaduct bij Garyp wordt in de avondspits voortaan in goede banen geleid door twee verkeersregelaars. Dat is nodig, omdat de rondweg van Garyp - die het verkeer naar de Centrale As leidt - zo veel verkeer trekt dat de oude t-splitsing op het viaduct de stroom auto's niet meer aankan. Dat zorgt voor files op de oprit. De file is soms zo lang dat het verkeer op de Wâldwei er ook last van heeft. Dat probleem is voorlopig opgelost met de verkeersregelaars. Zij zorgen er van maandag tot en met donderdag voor dat het verkeer in de avondspits niet vastloopt. De verkeersregelaars zullen dat in ieder geval tot de kerstvakantie doen.

Voor de lange termijn denkt projectbureau De Centrale As nog na over een permanentere oplossing. Dat zou een stoplicht kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is een extra rotonde op het viaduct.