Werkstraf voor doorverkoop van gestolen auto en motorblok

Een 25-jarige man uit Haulerwijk is maandagmiddag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf, omdat hij gestolen goederen heeft doorverkocht. Het gaat om een gestolen auto - een VW Golf - en een motorblok van een andere auto.

De officier van justitie kon niet bewijzen dat de man de goederen ook zelf gestolen had. Volgens de man had hij gewoon een handeltje en had hij de auto in Duitsland gekocht. Naast zijn straffen moet de 25-jarige man ook een schadevergoeding betalen aan de huidige eigenaar van de doorverkochte auto. Het gaat om een bedrag van ongeveer drieduizend euro.