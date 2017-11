Ombudsman geeft Ternaarder gelijk over gaswinning

De Nationale Ombudsman heeft een klacht van Henk Vellinga uit Ternaard gegrond verklaard. Vellinga heeft er alles aan gedaan om bij tal van organisaties en het ministerie van Economische Zaken helderheid te krijgen over de status van de Waddenzee als werelderfgoed. Er kwam echter geen antwoord. Vellinga, die betrokken is bij actiegroep ''Ternaard Foar de Wyn'' en stichting ''Fêste Grûn'', kreeg het gevoel dat hij van het kastje naar de muur werd gestuurd. Uiteindelijk heeft hij een klacht ingediend bij de Ombudsman. Die verklaarde de klacht gegrond. Het ministerie van Economische Zaken moet Vellinga nu binnen zes weken antwoorden.

Op de vraag die Vellinga het ministerie van Economische Zaken stelt, kan Hans Revier nu al antwoord geven. Revier is lector bij Stenden en oud-voorzitter van de Waddenvereniging. Hij zegt dat het werelderfgoed juridisch gezien geen enkele status heeft. De bescherming van het gebied is volgens UNESCO, die verantwoordelijk is voor de erfgoedlijst, goed genoeg geregeld in de Nederlandse wet.

De locaties waar nu gaswinningsactiviteiten plaatsvinden, zijn op de kaart omcirkeld, zodat ze formeel gezien niet tot het werelderfgoedgebied behoren. Dus er kan gas uit de grond worden gehaald. Volgens Revier zou het slim zijn om het gas bij Ternaard in de grond te laten, aangezien er nu ook steeds meer twijfel bestaat over de gevolgen van gaswinning in het gebied.

Op de UNESCO-lijst staan, naast de Waddenzee, ook natuurgebieden zoals de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Groot Barrièrerif in Australië.