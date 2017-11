Vuurwerkdreiging reden afzeggen Zwarte-Piet-demonstratie

Burgemeester Marga Waanders van gemeente Dongeradeel vindt de ophef die is ontstaan naar aanleiding van de demonstratie die 'Stichting Nederland Wordt Beter' wilde houden, jammer. Waanders zegt dat er goede afspraken waren gemaakt met voor- en tegenstanders van Zwarte Piet over wat er wel en niet kon bij de landelijke intocht in Dokkum. Toen tegenstanders van de demonstratie uiteindelijk op de A7 de bussen tegenhielden en er signalen waren dat er op de Centrale As en de N31 ook nog blokkades zouden komen, moest het besluit worden genomen om de demonstratie af te zeggen. Wat ook meespeelt, is dat pro-Zwarte-Piet-activisten onderweg zouden zijn naar Dokkum met zwaar vuurwerk. Verder stonden pro-activisten in de binnenstad van Dokkumde anti-demonstranten op te wachten.

De burgemeester vindt het erg jammer dat mensen niet in staat waren gebruik te maken van hun vrijheid van demonstratie. De voorstanders van Zwarte Piet kregen volgens haar ook alle mogelijkheid om hun standpunt kenbaar te maken, maar zij hebben er geen gebruik van gemaakt, aldus Waanders. Volgens de burgemeester, die verder trots is op het feest in Dokkum, kunnen we alleen vooruitgang boeken als mensen bereid zijn met elkaar in dialoog te gaan.

"Ik vind het erg jammer dat dit allemaal gebeurd is. Mensen hebben gebruik gemaakt van hun grondrecht om te komen demonstreren en er zijn op voorhand goede afspraken gemaakt. Aan voorstanders van Zwarte Piet was binnen dezelfde afspraken volop ruimte om hun standpunten kenbaar te komen maken. Daar hebben ze geen gebruikt van gemaakt."

"Iedereen houdt van Sinterklaas en dat moet zo blijven. De discussie over zijn pieten is nog lang niet ten einde. En daar komen we ook niet uit met harde confrontaties en ook niet via de media. Alleen bereidheid van meer mensen om de dialoog aan te gaan, kan ons niet verder helpen. Daar wil ik graag een bijdrage aan blijven leveren", schrijft burgemeester Waanders.