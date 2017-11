VIDEO: Oudste postbezorger van Fryslân

Johannes Visser uit Stiens is de oudste postbezorger van Fryslân. Hij werd onlangs 75 jaar, maar piekert er nog niet over om met pensioen te gaan. ''Ik vind het fijn en zolang ik het nog kan doen, ga ik door. Zo blijf je in beweging. Ik doe aan langeafstandslopen, schaatsen en eierzoeken.''

De mensen zijn blij met de bezorger met zijn lange grijze haar in een staart. Hij krijgt zelfs een fles wijn en een chocoladeletter van het bedrijf waar hij altijd met de post binnenkomt. ''Ik houd van lopen en sociaal contact. Bovendien ben je lekker buiten bezig.'' Johannes moet ook fit blijven, want hij heeft dit jaar nog een druk programma. ''Ik ga de Elfstedentocht, de Slachte en de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Dus eigenlijk is mijn werk betaalde training.'' Hea! maakte een portret van de postbezorger.